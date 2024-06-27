Trafik kazası sonrası cinayet davasında sanığa beraat kararı verildi - Son Dakika
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Trafik kazası sonrası cinayet davasında sanığa beraat kararı verildi

Kocaeli'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında anlaşmak için buluşan taraflardan birinin öldürülmesiyle ilgili davada sanığa beraat kararı verildi. Ancak Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

27.06.2024 15:51
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Kocaeli'de maddi hasarlı trafik kazası sonrası anlaşmak için buluşan taraflardan birinin öldürülmesine ilişkin davada sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından sanığın yargılanmasına yeniden devam edildi.

Körfez'in Hereke bölgesinde 2018'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından uzlaşmak isteyen taraflar karakola gitmişti. Karakol önünde yeniden çıkan tartışmada Hüseyin Ç. ile Furkan Öztürk (25) tabanca ile birbirlerine ateş etmişti. Furkan Öztürk hayatını kaybederken, Hüseyin Ç. ise ağır yaralanmıştı. Ayrıca yoldan geçen bir vatandaş da hafif şekilde yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ç., 40 gün süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 2 senedir tutuklu bulunan Hüseyin Ç., dava aşamasında "kendisine sıkılan silaha karşılık aynı şekilde saldırıyı def etme amacıyla hareket ettiği" kanaatiyle beraat etmişti. Avukatların itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne giden karar bozuldu. Davanın Yargıtay'ın verdiği bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Hüseyin Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

"Karşı taraf 14 mermi boşalttı"

Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini söyleyen sanık Hüseyin Ç., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ağır şekilde yaralandım. Göğsüm olmak üzere 4 yerimden yaralandım. Karşı taraf 14 mermi boşalttı. Ben sadece kendimi korumak amacıyla 3 el ateş ettim, maktule bir kurşun isabet etti. Kendisini öldürmek gibi niyetim yoktu. 30-35 kişi bize saldırdılar. Kaçmaya çalıştık, havaya bile ateş etmedik. 40 gün hastanede yattım, ağır yaralandım" dedi.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "haksız tahrik" altında kasten adam öldürme suçundan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın itirazı ve süre talebi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazası sonrası cinayet davasında sanığa beraat kararı verildi - Son Dakika

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