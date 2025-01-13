Trafik Kazası Sonrası Polis Memuruna Kamyon Çarptı

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Trafik kazasına müdahale eden trafik polisine kamyon çarptı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik polisine kamyon çarptı. Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca- Zile karayolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas A. idaresindeki 06 GE 897 plakalı Volkswagen plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada araçta bulunan İlyas A., Asuman A. ve Hilal A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolda güvenli önlemi alan trafik polisine kamyon çarptı

Kazanın ardından olay yerine gelen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yolda seyir halinde olan F.K. yönetimindeki 34 HLA 026 plakalı Mercedes marka kamyon, yol kenarında bulunan trafik polisi E.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun yaklaşık 20 metre sürüklediği polis memuru E.B. yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru E.B. Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.