Trafik Kazasında 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trafik Kazasında 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Trafik Kazasında 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 15 yaşındaki Asel K. tanker altında kalarak hayatını kaybetti.

16.12.2024 21:22
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik ışıklarında hareket eden tankerin altında kaldı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü tankeri bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarında duran 59 VD 425 plakalı tanker sürücüsü, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asel K. isimli çocuğa çarptı. Kazada çocuk tankerin altında kalırken, sürücü araçtan inerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan tanker sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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