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Trafik kazasında hayatını kaybeden genç keman sanatçısı için tören düzenlendi

MERSİN - Mersin'de trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol için Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde tören düzenlendi.

Edinilen belgiye göre, İsviçre'de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç.'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ailenin, kızlarının organlarını bağışladığı öğrenildi.

"Laçin'in adını sonsuza kadar yaşatacak"

MDOB sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol için bugün MDOB binasında tören düzenlendi. Akyol çifti, tören öncesi taziyeleri kabul etti. Laçin'in sahneye konulan Türk bayrağına sarılı tabutu önünde yakınları ve sevenleri nöbet tuttu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Akyol çiftinin yakını Altay Bayram, konuşma yaptı. Bayram, "Bu zor görev bana verildi. Hayatımın en zor konuşması. Bundan onur duyuyorum. Laçin'i dünya hiçbir zaman unutmayacak. İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi, Laçin Akyol anısına bir fon kuruyor. ve Türkiye'den gelecek gençlere destek olarak Laçin'in adını sonsuza kadar yaşatacak ve daima hatırlatacak" dedi.

Tan Sağtürk: "Kısa ama başarı ile dolu bir ömür sürdü"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de konuşmasında, "Laçin sadece genç yaşta aramızdan ayrılan biri değil, aynı zamanda sanatıyla dünyaya renk katan ruhumuzu besleyen özel bir insandı. Onun yeteneği ve hayata kattığı anlam burada bulunan herkesin yüreğine dokundu. Onun bize başarılarıyla yaşattığı gurur, hepimizde derin izler bıraktı. Laçin'in başarılarıyla bizler gurur duyarken ideali ve azmi, genç arkadaşlarına ışık saçtı, umut oldu. O sadece anlarımızda değil, dokunduğu her yürekte yaşamaya devam edecek. Kısa ama başarı ile dolu bir ömür sürdü. Geride unutulmaz izler, ilham veren azim ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı. Onun güzel hatıralarını yaşatmak, hayallerini unutmamak bizim görevimiz olacak" diye konuştu.

Vahap Seçer: "Gencecik bir bir yavrumuz çok ucuz bir şekilde hayattan koparıldı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise şehri derin bir üzüntüye boğan olay neticesinde bir araya geldiklerini belirterek, "Gencecik bir bir yavrumuz anlamsız bir şekilde, çok ucuz bir şekilde hayattan koparıldı" dedi. Kentin belediye başkanı olarak kendi yetki ve sorumluluk alanlarında vatandaşları huzur ve güvenle, mutlu bir şekilde yaşatma zorunlukları olduğunu dile getiren Seçer, kazanın olduğu bölgenin yaya trafiğinin en yoğun olduğu sahildeki Adnan Menderes Bulvarı olduğunu ifade etti.

Kentin belediye başkanı olarak o bölgedeki yaya yoğunluğunun zaman zaman trafik kazalarına neden olabilecek kuralsızlıklarla dolu bir anlayışta kendilerini üzecek sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiklerini belirten Seçer, caddede aldıkları önlemleri anlatarak, şöyle devam etti:

"Bütün bu tedbirlerimizi rağmen bütün önlemlerinize rağmen insanların hoyratça, kurallara uymaksızın, her şeyi kendine özgürlük alanı olarak gören anlayışla yaşamları, tavırları ve davranışları sonucu işte böyle elim olaylara karşı karşıya kalıyoruz. Toplumumuzu belki de yasalarla değil ama eğiterek daha düzenli, daha tertipli, daha yaşanabilir bir ülkede yaşatmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Acımız büyük. Gencecik yaşta ve ülkesi adına insanlık adına gelecek vaat eden, sanatçı ruhlu bir evladımız hayattan koptu. Hepimizin başı sağolsun. Başta sevgili ailesine sabırlar diliyorum. Umut ediyorum kentimizde bizi derinden üzen böyle acılarla bir daha karşılaşmayız."

Konuşmaların ardından Akyol çifti, tabutun başında bir süre beklerken, törene katılanlar saygı geçişinde bulundu. Törenin ardından tabut omuzlara alınarak defnedilmek üzere Çiflikköy Mezarlığına götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediye keman göndermişti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan kazanın olduğu tarihte gözaltına alınarak 'ev hapsi' kararı ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen sürücü İbrahim Halil Ç. ise genç sanatçının ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı. Sürücü, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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