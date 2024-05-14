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Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü gözyaşları arasında anıldı

Müdür için okulda düzenlenen anma töreninde öğretmenler ve öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'nın kemer ilçesinde geçtiğimiz 8 Mayıs Çarşamba günü geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin için okulda anma töreni düzenlendi. Öğretmenler ve yakın arkadaşlarının anma konuşması yaptığı törende öğretmenler ve bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Kemer'de 8 Mayıs Çarşamba günü geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin için okulda anma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Ahmet Solmaz, anma töreninde yaptığı konuşmasında, eğitim camiasına baş sağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Duyguları anlatmanın biraz zor olduğunu ifade eden Kaymakam Solmaz, "Ölüm hasreti bitmeyen bir duygu. Bu hasret insan öldükten sonra bitiyor. İyi bir insan vefat ettikten sonra en küçüğünden en yaşlısına kadar içi sızlıyorsa ve arkasından dua ediyorsa onun için kazanım var demektir. Merhum Erkan Şahin hocamızın yaptığı meslek çok değerli meslektir. Kendisiyle yaklaşık bir yıldır beraber çalışıyoruz. Kendisiyle en son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görüşmüştük. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Kendisi öğretmenlik için yaşadı ki eğitim yolunda vefat etti. Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Kendisini rahmetle anıyorum" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise merhum öğretmen Erkan Şahin'in kendisini her zaman güler yüzle karşıladığını hatırlatarak, "Okulun bir ihtiyacı olduğu zaman 'Başkanım bunu ne yapacağız? Okulu siz yaptırdınız. Okulda bir şey bozuk olsa sevinir misiniz?' diye sorardı. Beni boş tarafımdan yakalardı. Kendisi tam benim istediğim bir öğretmendi. Her zaman güler yüzlü biriydi. Gülen bir yüze kimse tüküremez. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Mesleğini en iyi şekilde yapan bir öğretmendi. Kendisi hakkında bu şekilde konuşma yapmak hiç aklımıza gelmezdi. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar ise merhum Erkan Şahin'i en son okulda gördüğünü ifade ederek, "Okulumuza bir hayırsever bağış yapacaktı. O kadar sevinçli ve mutlu olmuştu ki anlatamam. Okulu güzelleştireceğini söylemişti. En son üniversiteye derse gidiyordu. Benden izin istemişti ve diplomayı sizinle paylaşacağım demişti. Çok güzel bir insandı. Böyle anılmak çok güzel. Kıymetli çocuklar onun emanetini devam ettireceğiz ve okulumuzu güzelleştireceğiz. Erkan Şahin her zaman kalbimizde yaşayacak. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Anma töreninde öğretmenler ve arkadaşları Erkan Şahin için çiçek bıraktı. Öğrencilerin okul müdürleri için yaptığı resimler ve yazdıkları duygu dolu notlar da okul önünde sergilendi.

Okulda düzenlenen anma törenine; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Semih Top, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, merhum Erhan Şahin'in ailesi ve sevenleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.