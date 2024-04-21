Trafik kazasında yaralanan astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trafik kazasında yaralanan astsubay hayatını kaybetti

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir astsubay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.04.2024 15:58
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Trafik kazasında yaralanan astsubay hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.K. idaresindeki 06 BRY 645 plakalı Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpışmıştı.

Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada yaralanan Jandarma Astsubay Halil Kurt, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar O.Y ve B.G'nin tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trafik kazasında yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazasında yaralanan astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika

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