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Trafik magandaları sürücüleri yol boyunca böyle taciz etti

-Çekici terörleri trafiği tehlikeye attı

3 çekici sürücüsü seyir halindeki araçları taciz ederek trafiği tehlikeye soktu

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 3 çekici sürücüsü, yolculuk yapan araç sürücülerini yol boyunca taciz ederek trafiği tehlikeye soktu.

Kocaeli TEM Otoyolu Gebze geçişinde seyir halinde olan 3 çekici şoförü, otomobili ile yolculuk yapan 2 otomobili yol boyunca sıkıştırdı. Araçların önüne kıran ve sürücüleri taciz eden magandalar, trafiği de tehlikeye attı. Yol boyunca yaşanan taciz olayı araç içi kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan çekici sürücüleriyle ilgili inceleme başlattı.