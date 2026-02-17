Trafik Polisinin Görevini Engelleyen Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Trafik Polisinin Görevini Engelleyen Şahıs Gözaltına Alındı

17.02.2026 13:49
Şanlıurfa'da trafik polisinin görevini engelleyen şahıs gözaltına alındı, hakaret ve ihlal suçlarıyla.

Şanlıurfa'da görevini yapmaya çalışan trafik polisinin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan şahıs, 'görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret' suçlarından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. Trafik polisleri, durdurdukları özel bir halk otobüsünde ihlaller tespit edip idari yaptığım uygulayarak aracı bağlama işlemleri yapmak istedi. İşlemler sırasında bölgeye gelen başka bir özel halk otobüsü sürücüsü olan M.A.S., cep telefonu kamerasıyla görevini yapmaya çalışan polis memurunun görüntülerini alarak hakarette bulundu.

Gözaltına alındı

İddiaya göre, şahsın çektiği görüntüler daha sonra sosyal medya platformları ve yerel medya organlarında paylaşıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan olayda kadın polis memurunun sakin davranarak işini yapmaya çalışması ise büyük takdir topladı.

Valilikten açıklama yapıldı

Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 16.02.2026 günü saat 14.55 sıralarında Cengiz Topel Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde resmi trafik ekibinin bir özel halk otobüsü sürücüsüne idari yaptırım uyguladıkları, aracın bağlama işlemleri yapıldığı sırada başka bir Özel Halk Otobüsü sürücüsü olan M.A.S. isimli kişinin gelerek cep telefonu ile kamera kaydı yapmaya başladığı, görevli memurlara hakaret ederek aracın bağlanmasına engel olmaya çalıştığı, şüphelinin kayıt altına aldığı kamera görüntülerini daha sonra yerel haber kaynakları ve sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı tespit edilmiştir. Şüpheli kişi 'görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret' suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
