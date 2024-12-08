Trafik Tartışması Kanlı Bitti

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İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. (35), ile Y.A. (18), arasında trafikte seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışma meydana geldi. Bir süre sonra araçlarından inen şahısların tartışmasının büyümesi üzerine Y.A., bıçakla H.Y.'yi böbrek kısmından yaraladı ve şüpheli yanında bulunan 17 yaşındaki A.U., ile birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, başlatılan çalışmalar sonucunda Y.A., ve yanına bulunan A.U., 1 adet ruhsatsız tabanca ve olayda kullanılan suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. A.U., ifadesinin ardından serbest kalırken, Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR