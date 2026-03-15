Trafik Tartışması Sonucu 180 Bin Lira Ceza
Trafik Tartışması Sonucu 180 Bin Lira Ceza

Trafik Tartışması Sonucu 180 Bin Lira Ceza
15.03.2026 20:01
İzmir'de sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için 180 bin lira ceza aldı ve ehliyeti alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte başka bir sürücüsüyle tartıştığı sırada aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Olay, 13 Mart tarihinde Bornova ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir sürücünün trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip ettiği ve daha sonra aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüldü. Görüntülerin yayılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 35 Y 8608 plakalı aracın sürücüsünün M.G. (31) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan M.G.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi uyarınca trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira idari para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Polis merkezine teslim edildi

Trafik cezalarının yanı sıra şahıs hakkında adli süreç de başlatıldı. Sürücü M.G., Türk Ceza Kanunu'nun 223. maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Tartışması Sonucu 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
SON DAKİKA: Trafik Tartışması Sonucu 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
