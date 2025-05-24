Trafikte ilginç anlar! Bıçağı görünce yangın tüpünü sıkmaya başladı - Son Dakika
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Trafikte ilginç anlar! Bıçağı görünce yangın tüpünü sıkmaya başladı

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Trafikte ilginç anlar! Bıçağı görünce yangın tüpünü sıkmaya başladı
24.05.2025 23:25
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Trafikte ilginç anlar! Bıçağı görünce yangın tüpünü sıkmaya başladı
Haber Videosu

İstanbul'da trafikte çıkan kavgada bir kişi, kendisine bıçakla saldıran adama yangın tüpü sıktı. O anlar bir sürücünün kamerasına yansıdı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir kişi, trafikte kendisine bıçakla saldıran adama yangın tüpü sıkarak karşılık verdi.

TRAFİKTE İLGİNÇ KAVGA

İstanbul'da trafikte ilginç anlar yaşandı. İki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Aracından inen kişi kavga ettiği kişiye doğru yöneldi.

YANGIN TÜPÜ SIKTI

Sürücü elinden bıçakla inince karşısındaki şahsın beklemediği tepkisiyle karşılaştı. Şahıs, kendisine bıçakla gelen adama yangın tüpü sıktı. Elinde bıçak olan adam o andan sonra aracına binip uzaklaştı. İlginç kavga, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Trafikte ilginç anlar! Bıçağı görünce yangın tüpünü sıkmaya başladı

İstanbul, 3-sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte ilginç anlar! Bıçağı görünce yangın tüpünü sıkmaya başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Özkan Özdemir:
    sknmi sabaha mı brakın 6 0 Yanıtla
  • Kemal:
    yamyam olmuş aq milleti 2 0 Yanıtla
  • pusat2779:
    hani bu trafik te kavga edenlerin ehliyet leri iptal olacak tı neden yapmıyor sunuz böyle bir uygulama 0 0 Yanıtla
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