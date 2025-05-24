İstanbul'da bir kişi, trafikte kendisine bıçakla saldıran adama yangın tüpü sıkarak karşılık verdi.
İstanbul'da trafikte ilginç anlar yaşandı. İki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Aracından inen kişi kavga ettiği kişiye doğru yöneldi.
Sürücü elinden bıçakla inince karşısındaki şahsın beklemediği tepkisiyle karşılaştı. Şahıs, kendisine bıçakla gelen adama yangın tüpü sıktı. Elinde bıçak olan adam o andan sonra aracına binip uzaklaştı. İlginç kavga, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafikte ilginç anlar! Bıçağı görünce yangın tüpünü sıkmaya başladı - Son Dakika
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