Traktör Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı kırsal Tunalı Mahallesi'nde yaşandı. Şükrü E. yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktörün üzerinde seyahat eden Abdulkadir Ercan(9), dengesini kaybedip düştü. Ercan, traktörün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri ambulansla Ercan'ı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ercan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.