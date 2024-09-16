Traktör Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucunda sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesi Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nde 54 AAG 457 plakalı traktörü ile araziye giden Hüseyin Duyuran direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK