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Traktör sürücüsü bariyer arasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Traktör sürücüsü bariyer arasında hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden bir traktör sürücüsü, iki bariyer arasına devrildi ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada kullanılamaz hale gelen traktör çekici yardımıyla kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Traktör sürücüsü bariyer arasında hayatını kaybetti
26.12.2023 - 22:25,
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İki bariyer arasına devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak iki bariyer arasına devrilen traktörün sürücüsü, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlasından evine doğru seyir halinde 20 H 7767 plakalı traktörü ile ilerleyen Halil Kaygılı (47), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki bariyer arasına daldı. Kaygılı'nın ters vaziyette parçalanan traktörün altında sıkıştığını gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altına sıkışan Kaygılı'ya yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Kaygılı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kaygılı'nın yakınları, gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. Kullanılmaz hale gelen traktör, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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