Traktörden Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da hareket halindeki traktörden düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan yaşı küçük ehliyetsiz traktör sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batıçay Sokak'tan Saraçoğlu Caddesi istikametine seyir halinde olan traktörden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan sürücünün kazada ölen 14 yaşındaki İbrahim S.'nin arkadaşı 16 yaşındaki Y.H.B. olduğunu belirledi. Yaşı küçük ehliyetsiz traktör sürücüsü Y.H.B., Saraçoğlu Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.H.B.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA