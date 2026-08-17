Tramvaya Asılan Çocuklar Tehlike Yarattı - Son Dakika
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Tramvaya Asılan Çocuklar Tehlike Yarattı

Tramvaya Asılan Çocuklar Tehlike Yarattı
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Eskişehir'de tramvayın arkasına asılan çocuklar, büyük bir kaza riski oluşturdu.

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayın arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar, muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaşı küçük 4 erkek çocuğu, duraktan yolcu alan tramvayın arkasına asıldı. Canlarını hiçe sayan çocuklar, tramvayın hareket etmesiyle birlikte tehlikeli bir yolculuğa başladı. Kazaya davetiye çıkaran çocuklar, bir sonraki durağa yaklaşan tramvayın yavaşlamasının ardından tutundukları yerden indiler. Görenleri endişelendiren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tramvaya Asılan Çocuklar Tehlike Yarattı - Son Dakika

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