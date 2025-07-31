Tramvaya Tutunan Genç, Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Eskişehir'de seyir halindeki tramvaya tutunan erkek şahısın paten kaydığı anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Tehlikeli yolculuk esnasında motosiklet sürücüsünün "Dikkat et" uyarısına dikkate alamayan şahsın "Zevkli oluyor" diyerek cevap vermesi şaşırttı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Doktor Ahmet Sadık Bulvarı'ndan meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan olayda, bir erkek şahıs seyir halindeki tramvaya asılarak paten kaydığı görülüyor. Motosiklet sürücüsünün "Dikkat et" uyarısına "Zevkli oluyor" diyerek cevap veren ve çocuk olduğu öngörülen şahıs, oldukça hızlı ilerleyen tramvaya takılarak uzun süre paten kaydı. Muhtemel bir ani frende tramvayın altına girme veya araca çarpma ihtimali düşünüldüğünde, şahsın yaptığının ne kadar tehlikeli olduğu daha net bir şekilde göze çarptı. - ESKİŞEHİR