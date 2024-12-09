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Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Olay, Aydın- İzmir Karayolu Kuyulu Kavşağı'nın yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Kuyucu (24) Aydın-İzmir seferini yapan trenin önüne atladı. Genci son anda fark eden makinist treni durdurmak için fren yapsa da tren gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kuyucu metrelerce ileriye savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyucu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN