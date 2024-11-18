Trenin Otomobile Çarpması

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilde maddi hasar oluştu.
Merkez Sur ilçesi Bağıvar mevkisinde Batman'dan Diyarbakır'a giden yolcu treni, hemzemin geçitte M.E. idaresindeki 34 PF 4666 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
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