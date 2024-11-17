Trump, Enerji Bakanlığı'na Chris Wright'ı Seçti

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, petrol ve gaz şirketi CEO'su olan Chris Wright'ın ABD Enerji Bakanlığı'nı yönetmek üzere seçileceğini bildirdi.

ABD'nin seçilmiş Bakanı Donald Trump, Enerji Bakanlığı'nı kimin yöneteceğini belirledi. Trump yaptığı açıklamada petrol ve gaz şirketi yöneticisi ve fosil yakıt kullanımının savunucusu olan Chris Wright'ın ABD Enerji Bakanlığı'nı yönetmek üzere seçileceğini söyledi.

Colorado merkezli bir petrol sahası hizmetleri firması olan Liberty Energy'nin kurucusu ve CEO'su olan Wright'ın Trump'ın "petrol ve gaz üretimini en üst düzeye çıkarma planını desteklemesi" bekleniyor.

Wright, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda "İklim krizi yok ve bir enerji dönüşümünün ortasında da değiliz" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON