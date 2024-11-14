Trump\'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti

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Duluth kentinde korkunç bir cinayet-intihar vakası yaşandı. 46 yaşındaki Anthony Nephew, son siyasi gelişmelerden etkilenerek dört kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Perşembe günü başlayan olaylar zincirinde, polis önce Erin Abramson'ın (47) evinde kendisi ve 15 yaşındaki oğlu Jacob'ın cesetlerini buldu. Soruşturma kapsamında şüpheli Nephew'un evine giden ekipler, 45 yaşındaki eşi Kathryn ve 7 yaşındaki oğlu Oliver'ın silahla öldürülmüş cesetleriyle karşılaştı. Nephew da aynı evde intihar etmiş halde bulundu.

Soruşturmada, Nephew'un Trump karşıtı olduğu ve son siyasi gelişmelerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Duluth Polis Şefi Mike Ceynowa, saldırganın uzun süredir ruh sağlığı sorunları yaşadığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma sürerken kentte başka bir tehdit olmadığını duyurdu.