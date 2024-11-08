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Trump'tan tarihi atama

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Donald Trump, Susie Wiles'ı ABD'nin ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

08.11.2024 13:34  Güncelleme: 13:44
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ABD'de ikinci kez başkan olarak koltuğa oturacak olan Donald Trump, yönetimindeki isimleri belirlemeye başladı. Trump, seçimi kazanmasında önemli bir etkisi olan kampanya eş başkanı 67 yaşındaki Susie Wiles'ı özel kalemi seçerek ABD tarihinde bir ilke imza attı. Wiles, ABD tarihindeki ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayacak.

"HAK EDİLMİŞ BİR ONUR"

Trump yaptığı açıklamada, "Wiles Amerikan tarihinin en büyük siyasi zaferlerinden birini elde etmeme yardımcı oldu" dedi. Wiles'ın sert, zeki, yenilikçi ve evrensel olarak hayranlık duyulan ve saygı duyulan biri olduğunu ifade eden Trump, "Susie'nin ABD tarihindeki ilk kadın özel kalemi olması hak edilmiş bir onurdur. Ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" şeklinde konuştu

ABD SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR İSİM

Susie Wiles, Amerikan siyasetinde en çok korkulan ama ismi en az bilinen bir figür olarak nitelendiriliyor. Wiles kariyerine başlamasından yaklaşık bir yıl sonra 1980 seçimlerinde önce Ronald Reagan'ın kampanyasında görev almıştı. Yaşadığı Florida eyaletinde siyasette önemli bir rol oynayan Wiles, 2010'da iş adamı olan ve çok az siyasi tecrübesi olan Rick Scott'ın yalnızca 7 aylık bir sürecin ardından Florida valisi olmasını sağlamıştı. Wiles, 2015 Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimleri sırasında Trump ile çalışmaya başlamış ve Florida'daki kampanyasının eş başkanı olmuştu. 2016'da ise Hillary Clinton'a karşı eyalette galip gelmesini sağlamıştı. 2020'de de Trump'ın eyaletteki kampanyasını yürüten Wiles, 2022'den bu yana Trump'ın kampanyasında görev yapıyordu.

ABD'de başkanın en önemli yardımcısı olarak görülen Özel Kalem Müdürü, yönetimde önemli bir rol oynuyor. Beyaz Saray'ın yöneticisi olarak görev yapan ve başkanın programlarını oluşturmaktan sorumlu özel kalem müdürü, ayrıca başkana siyasi tavsiyelerde bulunuyor, siyasi sürecini yönlendiriyor ve denetliyor.

Trump\'tan tarihi atama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trump'tan tarihi atama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sudem meliss:
    Trump bambaşka adam 10 3 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    çokta tın bize ne 6 0 Yanıtla
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