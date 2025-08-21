Trump, Washington DC'de polis ve ordu ile devriyeye çıkacak - Son Dakika
Trump, Washington DC'de polis ve ordu ile devriyeye çıkacak

Trump, Washington DC\'de polis ve ordu ile devriyeye çıkacak
21.08.2025 23:09
ABD Başkanı Trump, Washington DC'de polis ve orduyla devriye gezmeyi planladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, bu gece başkent Washington DC'de polis ve ordu güçleriyle birlikte devriyeye katılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında geçtiğimiz hafta Ulusal Muhafızları sevk etme kararı aldığı başkent Washington DC'de polis ve ordu güçleriyle birlikte sokaklarda devriye gezeceğini açıkladı.

"BU GECE POLİS VE ORDUYLA DIŞARI ÇIKACAĞIM"

Trump yaptığı açıklamada, "Bu gece polis ve tabii ordu ile birlikte dışarı çıkmayı düşünüyorum" dedi. Beyaz Saray'dan bir yetkili de Trump'ın planlarına ilişkin detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Trump, şiddet suçlarında yaşanan artış gerekçesiyle başkanlık yetkilerini kullanarak başkente binlerce Ulusal Muhafız ve federal ajan sevk etmişti. Şehir yetkilileri ise şehirde suç ve şiddetin arttığı iddialarını reddederek, şiddet içeren suç oranlarının zirveye ulaştığı 2023 yılından bu yana ciddi bir düşüş kaydettiğini savunmuştu.

Trump'ın polis güçleri ve Ulusal Muhafız birlikleriyle birlikte devriyeye çıkma kararı, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in dün başkentteki Union Station'da Ulusal Muhafızları ziyaret etmesinden sonra geldi. Vance, yaptığı açıklamada, "Tam da burada, Union Station'da serseriler, uyuşturucu bağımlıları, kronik evsizler var. Ailelere saldıran, insanları tehdit eden, şiddet uygulayan akıl hastaları var. ve bu çok uzun zamandır devam ediyor" demişti.

Kaynak: İHA

