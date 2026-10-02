TSK, Van hudut hattında 516 bin 727 gram uyuşturucu madde ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyetleri kapsamında 516 bin 727 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 516 bin 727 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."