Tuğgeneral Engin Avcı\'dan Oltu Belediye Başkanı\'na Ziyaret

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Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, ilçenin güvenliği ve asayişiyle ilgili konular ele alındı. Başkan Çelebi, İl Jandarma Komutanı Avcı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarma teşkilatının ilçedeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ERZURUM