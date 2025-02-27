Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette, ilçenin güvenliği ve asayişiyle ilgili konular ele alındı. Başkan Çelebi, İl Jandarma Komutanı Avcı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarma teşkilatının ilçedeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Tuğgeneral Engin Avcı'dan Oltu Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
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