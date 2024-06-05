Tunceli'de Feribottan Atlayan Şahıs Baraj Gölünde Kayboldu - Son Dakika
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Tunceli'de Feribottan Atlayan Şahıs Baraj Gölünde Kayboldu

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribottan atladıktan sonra baraj gölünde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından AFAD, UMKE, sağlık ve dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi.

05.06.2024 10:42
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Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribottan atladıktan sonra baraj gölünde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Elazığ- Pertek arası sefer yapan feribotlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A., Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölüne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken feribot yetkilileri ve yolcuların kurtarma çabaları başarılı olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. Ekiplerin çalışması bugün sabah saatlerinden itibaren başlarken, öğlen saatlerinde ROV aracının da bölgeye gelip arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Feribottan Atlayan Şahıs Baraj Gölünde Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Feribottan Atlayan Şahıs Baraj Gölünde Kayboldu - Son Dakika
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