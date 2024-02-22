Tunceli'de intihar girişiminde bulunan şahıs çatıdan indirildi - Son Dakika
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Tunceli'de intihar girişiminde bulunan şahıs çatıdan indirildi

Tunceli\'de intihar girişiminde bulunan şahıs çatıdan indirildi

Tunceli'de bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 42 yaşındaki şahıs, 3 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi. Şahsın daha önce 46 ilde 115 intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

22.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Tunceli'de 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, 3 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi. Şahsın daha önce de 46 ilde 115 intihar girişinde bulunduğu öğrenildi.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde valilik yanında bulunan binanın çatısına çıkan 42 yaşındaki H.İ., intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna için Tunceli Valiliği Özel Kalem Müdürü Fatih Küçükönder devreye girdi. Küçükönder'in yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs çatıdan inmeyi kabul etti. Tunceli Valiliği'nde misafir edilen şahsın, memleketi Siirt'e gönderileceği belirtildi.

Öte yandan yapılan araştırmalarda şahsın daha önce de 46 ilde, 115 intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de intihar girişiminde bulunan şahıs çatıdan indirildi - Son Dakika
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