Tunceli'de Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Kişi Yaralandı

Tunceli\'de Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2\'si Ağır 7 Kişi Yaralandı

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

22.08.2024 14:28
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Tunceli'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AP 141 plakalı kamyon ile 12 ACC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ağır hasar alan özel otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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