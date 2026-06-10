Tunceli'de Mantar Toplarken Kaybolan Şahıs Bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de Mantar Toplarken Kaybolan Şahıs Bulundu

Tunceli\'de Mantar Toplarken Kaybolan Şahıs Bulundu
10.06.2026 13:08
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Pülümür'de kaybolan kişi, 12 saatlik arama sonrası sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için araziye çıktıktan sonra kaybolan şahıs, ekiplerin gece boyunca süren arama çalışmaları sonucu yaklaşık 12 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Balpayam bölgesinde mantar toplamak amacıyla araziye çıkan bir şahıs kayboldu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi yapısı ve coğrafi şartlara rağmen ekipler, kayıp şahsa ulaşabilmek için gece boyunca arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından kayıp şahsın yeri sabah saatlerinde tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin refakatinde yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından güvenli bölgeye tahliye edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Pülümür, Tunceli, Yaşam, AFAD, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Mantar Toplarken Kaybolan Şahıs Bulundu - Son Dakika

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