Ovacık'ta Şehit Askerler İçin Tören - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ovacık'ta Şehit Askerler İçin Tören

Ovacık\'ta Şehit Askerler İçin Tören

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için il jandarma komutanlığında uğurlama töreni gerçekleştirildi. Uğurlama törenine Tunceli Valisi, jandarma komutanı, savcı ve birçok resmi yetkili katıldı. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişleri okundu ve helallik alındı.

09.09.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için il jandarma komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Ağır yaralı olarak Elazığ'a kaldırılan ancak kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de burada tören düzenlendi.

Tunceli'deki uğurlama, şehit naaşlarının alana getirilmesiyle başladı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okundu. Helallik alınması ve dualar edilmesinin ardından şehitler, memleketlerine gönderilmek üzere karayolu ile Elazığ'a gönderildi.

Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, kurum amirleri, askeri erkan, polis, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Jandarma, tunceli, tunceli, 3-sayfa, 3-sayfa, Ovacık, Ovacık, Tören, Tören, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ovacık'ta Şehit Askerler İçin Tören - Son Dakika


14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:20 8 yaşındaki Narin’in mezarı Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı 8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
11:22 İmamın sözleri Narin Güran’ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 14:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ovacık'ta Şehit Askerler İçin Tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement