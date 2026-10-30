Tunceli Ovacık'ta siste kaybolan 2 kişiyi 3050 rakımda jandarma ve AFAD kurtardı - Son Dakika
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Tunceli Ovacık'ta siste kaybolan 2 kişiyi 3050 rakımda jandarma ve AFAD kurtardı

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Tunceli Ovacık\'ta siste kaybolan 2 kişiyi 3050 rakımda jandarma ve AFAD kurtardı
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Tunceli Ovacık\'ta siste kaybolan 2 kişiyi 3050 rakımda jandarma ve AFAD kurtardı
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Tunceli Ovacık'ta keçilerini ararken yoğun sis nedeniyle kaybolan 2 kişi, 3050 rakımdaki zorlu arazide jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kayalık ve 20 santimetre karla kaplı arazide mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde keçilerini aramak için yaylaya çıkan 2 kişi, yoğun sis nedeniyle kayboldu. 3050 rakımdaki zorlu arazide mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Mollaaliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.15 sıralarında kaybolan keçilerini aramak için Demo Yaylası'na çıkan Ercan Ulaş ve Rıza Biter, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Yardım çağrısında bulunan vatandaşların konumları telefon aracılığıyla tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3050 rakımda kayalık ve 20 santimetre karla kaplı olan arazide yürütülen arama çalışmalarına vatandaşların yakınları da katıldı. Saat 18.35'te ulaşılan 2 şahıs, saat 20.00 sıralarında güvenli bölgeye getirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen şahısların hastaneye gitme talebinde bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli Ovacık'ta siste kaybolan 2 kişiyi 3050 rakımda jandarma ve AFAD kurtardı - Son Dakika
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