Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2016-2019 yılları arasında Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Cemal Gürefe evinde ölü bulundu.

08.02.2025 18:40  Güncelleme: 20:11
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eski Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Cemal Gürefe evinde ölü halde bulundu.

Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Gürefe'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İtfaiye eşliğinde eve giren polis ekipleri, Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı Cemal Gürefe'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılığın incelemesinin ardından Gürefe'nin cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa\'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Politika, Turgutlu, Güvenlik, 3-sayfa, manisa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Cemil Moroglu:
    sinan ates aydinlandi mi ki goreceksin @celik? 20 2 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    ülkücü demek fiyatı belli demek apo bahço 13 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Aloooo neler oluyor.. 90 lı yıllar gibi.. 14 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    İşin İçinde Kim Var Göreceğiz 9 6 Yanıtla
  • Derviş:
    Bu haber sitesinde hemende bilmiş gibi her şeyi birilerini suçlayacak kazlar var 4 1 Yanıtla
  • Faruk AK:
    ibraam sonradan olmatürk sen çataloluklunun torunumusun 2 1 Yanıtla
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