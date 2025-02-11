Turhal Belediyesi, Üzerinde 3 Cami Bulunan Arazileri Satışa Çıkardı

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CHP'li Turhal Belediyesi üzerinde camilerin de olduğu arazileri satışa çıkardı

Üzerinde 3 cami olan araziler, toplamda 13 milyon 841 bin 450 TL bedel üzerinden satışa sunulacak

TOKAT - Turhal Belediye Meclisi, üzerinde 3 cami bulunan belediyeye ait arazilerin satılmasına karar verdi.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural başkanlığında, 02 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında önemli bir karar alındı. Toplantıda, Turhal Belediyesi'ne ait bazı taşınmazların, Turhal Kocakavak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin vergi borçlarına karşılık olarak satışına karar verildi. Toplantıya sunulan raporda, Turhal Milli Emlak Şefliği'nin 20 Aralık 2024 tarihli yazısında, Tokat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 8 Kasım 2024 tarihli yazısına atıfta bulunarak, Turhal Belediye Başkanlığı'na ait bazı taşınmazların, belediye iştiraki olan Turhal Kocakavak İnşaat'ın vergi borçlarına mahsup edilmesi gerektiği ifade edildi. Karara göre, Boyacılar Mahallesi 848 Parsel, Kazımkarabekir Mahallesi 739 Ada 1 Parsel ve Kova Mahallesi 126 Ada 8 Parsel numaralı taşınmazlar, toplamda 13 milyon 841 bin 450 TL bedel üzerinden satışa sunulacak. Bu taşınmazların satışına yönelik karar, mecliste yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada 6 AK Parti meclis üyesi ile 2 MHP meclis üyesi ret oyu kullanırken, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural başta olmak üzere CHP ve diğer MHP üyelerinin de dahil olduğu toplam 16 üyelik oy çokluğuyla karar onaylandı.

Satışa çıkarılan araziler üzerinde 3 cami bulunuyor.

(YK-GF-BA-Y)