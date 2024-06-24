Turistleri zehirleyeceklerdi, uyuşturucularla birlikte kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika
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Turistleri zehirleyeceklerdi, uyuşturucularla birlikte kıskıvrak yakalandılar

İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan 8 şüpheli, İzmir polisinin operasyonuyla esrar ve kokainlerle birlikte yakalandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 310 meşe halinde 938 gram esrar, 10 meşe halinde 44 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan 8 şüpheli cezaevine gönderildi.

24.06.2024 21:48
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Turistleri zehirleyeceklerdi, uyuşturucularla birlikte kıskıvrak yakalandılar

İZMİR - İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.

Bayram tatilinde Çeşme ilçesine gelen turistleri zehirlemek isteyen torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Satış hazır hale getirilmiş 310 meşe halinde 938 gram esrar, 10 meşe halinde 44 gram kokain, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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