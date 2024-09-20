Türk Escobar Urfi Çetinkaya, Cezaevinde Hayatını Kaybetti

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Türkiye ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticaretinde yapan 'Türk Escobar'ı Urfi Çetinkaya, 66 yaşında İzmir Menemen R Tipi cezaevinde hayatını kaybetti.

Türkiye ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticareti yapan, 'Türk Escobar' olarak bilinen Urfi Çetinkaya, bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurularak hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde devam ettiriyordu. 12 Nisan 2023'te "Uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya, tutuklanmıştı. İzmir Menemen R Tipi cezaevinde yatmak olan Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. - İZMİR