Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü Edirne\'de Kutlandı

1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şube Başkanı Ali Bilgin anıta çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Emniyet Müdürü Onur Karaburun yaptı.

Törende konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına büyük bir çaba, olağanüstü bir performans ve kararlılıkla suçla ve suçlularla mücadeleyi kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Ülkenin dört bir yanında güven ve huzurun egemen olması adına büyük bir çaba, olağanüstü bir performans ve kararlılığı bir arada gösteren Emniyet Teşkilatının 179 yıldır milletin her zaman yanında ve emrinde olduğunu söyleyen Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme amacıyla, birikim, tecrübe, donanım ve yetenekleri çerçevesinde suçla ve suçlularla mücadeleyi kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

"Türk Polis Teşkilatımızın 179. yılı kutlu olsun"

Temel haklara ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstüne bağlı bir anlayışla yürüttükleri bu mücadelede en büyük dayanaklarının aziz Türk milleti olduğunun farkında olduklarını aktaran Karaburun, "Türk Polis Teşkilatı olarak terör, uyuşturucu, organize suçlarına mücadele ederken asayiş ve trafik düzenli ve güvenliğinin sağlanması, suçu önlemede gerekli tedbirlerin alması konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Edirne'mizin her bir yerinde, her bir noktasında asayişin sağlanması adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Daha huzurlu ve güvenli yarınların oluşması amacıyla yorulmadan mücadele etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda her bir çalışma arkadaşımıza gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özveri için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz yiğitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, ülkemizin dört bir yanında fedakarlık görevi yapan siz değerli meslektaşlarımı ve kıymetli ailelerinize teşkilatım adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 179. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Müdür Karaburun'un konuşmasının ardından kentte görev yapan Motosikletli polisler ve araçlar kortej geçişi yaptı. Polis ekiplerinin geçişi yoğun ilgi ve alkışlarla izlendi. Trafikteki vatandaşlar da araçlarını durdurarak geçişi izledi ve bu anı telefonlarına kaydetti. - EDİRNE