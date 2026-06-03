Balkon cinayetinde yeni iddia: İntiharı önleme çabası

Ankara'da bir apartmanın 7. katının balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Fatih Özşen'in avukatı ve kız kardeşi, dosyaya giren yeni deliller olduğunu öne sürdü. Fatih Özşen'in Manisa'daki Avukatı Mert Sadettin Bilgiç, olayın bir cinayet değil, intiharı engelleme çabası olduğunu savunurken, Özşen'in kardeşi de aile olarak adalete güvendiklerini söyledi.

Ankara'da bir apartmanın 7. katının balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Özşen'in avukatı Mert Sadettin Bilgiç ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen kız kardeşi Özlem Özşen, Manisa'da açıklamalarda bulundu. Avukat Bilgiç, dosyaya yeni delillerin girdiğini belirterek müvekkilinin cinayetle değil, hayat kurtarma çabasıyla anılması gerektiğini savundu.

Soruşturma dosyasının mevcut delil durumu ile kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin örtüşmediğini öne süren Avukat Mert Sadettin Bilgiç, yapılan yayınların müvekkilinin masumiyet karinesine zarar verdiğini ifade etti.

Bilgiç, Türkan Biçer'in Fatih Özşen ile tanışmadan önce alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini, psikolojik sorunlar yaşadığını ve çeşitli tedaviler gördüğünü iddia ederek, dosyada yer alan bazı yazışmalarda Biçer'in yaşamına son vermeyi düşündüğüne yönelik ifadeler bulunduğunu öne sürdü.

Merhumenin olay öncesinde iki kez intihar girişiminde bulunduğunu iddia eden Bilgiç, bu girişimlerin Fatih Özşen tarafından engellendiğini savunarak, söz konusu durumlara ilişkin hastane ve e-Nabız kayıtlarının soruşturma dosyasına sunulacağını söyledi.

"Bir dakika boyunca tutmaya çalıştı"

Olay gecesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bilgiç, taraflar arasında tartışma yaşandığını ancak olayın ardından Türkan Biçer'in balkona yöneldiğini ileri sürdü.

Bilgiç, "Müvekkil merhumeyi kurtarmak amacıyla elinden gelen tüm maddi manevi çabayı sarf etmiştir. Olay gününe gelecek olursak gece 3 suları her iki tarafta alkollü, evet bir tartışma yaşanıyor asansörden girişte vesaire bunlar zaten haber kanallarına yansıdı. Ancak müvekkilin oturduğu evde yaşıyorlar bu arada orası bir otel değil o da o anlamda da bir yanlış bilgilendirme mevcut. Evde yaşanan tartışmalar akabinde müvekkilden bir su istiyor. Yani sanki sakinleşecekmiş gibi yaparak su istiyor. Müvekkil arkasını dönüp su vermeye gideceği esnada balkona yöneliyor. Akabinde müvekkil bunu fark ediyor ve kendisini kurtarmak amacıyla atılıyor. Zaten merhume balkondan düşmeden müvekkilimiz tarafından tutuluyor ve bir dakikaya yakın bir süre boyunca düşmesi engellenerek yukarı doğru çekilmeye gayret gösteriliyor. Bu anlamda merhumenin öldürülmesi müvekkil tarafından isteniyor olsa, itme ya da atma fiili müvekkil tarafından işleniyor olsa, anlık bir refleksle ve merhametle onu tutma ve yukarı çekme eyleminde olmayacağı herkesin malumudur. Hayatında olan akışı gereğidir. Bu anlamda müvekkil kendisini kurtarmak amacıyla müdahale etmiş. Kendisini yukarı doğru çekmeye gayret göstermiştir. Ancak gecenin 3 sularında olayın meydana gelmesi, her iki tarafın alkollü olması, merhumenin 1.75 boyunda 80 kilo ağırlığına yakın olması sebebiyle müvekkilin gücü kendisini kurtarmaya ve yukarı çekmeye yetmemiştir. Bu anlamda en çok üzüntüyü de açıkçası müvekkili duymaktadır vefatından kaynaklı. Biz merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Müvekkilinin olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Bilgiç, soruşturmanın tüm deliller ışığında objektif şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Ağabeyime sonsuz güveniyoruz"

Olayın ardından Almanya'dan Türkiye'ye gelen Fatih Özşen'in kız kardeşi Özlem Özşen ise ağabeyinin suçsuz olduğuna inandıklarını söyledi.

Türkan Biçer'i tanımadığını ancak yaşam öyküsünü öğrendiğinde bir kadın olarak derin üzüntü duyduğunu belirten Özşen, olay sonrası banka kayıtları ve dosyadaki bazı belgeleri inceleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Ağabeyiyle cezaevinde görüştüğünü ve olayın ayrıntılarını dinlediğini söyleyen Özşen, "Kamera kayıtlarını izledikten sonra birçok konu benim için daha net hale geldi. Ağabeyime sonsuz güveniyoruz. Böyle bir şeyi yapacağına hiçbir şekilde inanmıyoruz. Aile olarak sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

Aile olarak adalete güvendiklerini vurgulayan Özşen, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. - MANİSA