Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü

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Türkiye- Bulgaristan sınır hattında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Türkiye-Bulgaristan sınır hattında yer alan Uzunbayır köyünde meralık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, etrafa yayıldı.

Sınır hattında çıkan yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri dört koldan müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 90 dekar mera ve tarım alanı zarar gördü. - EDİRNE