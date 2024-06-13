Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü - Son Dakika
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Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 90 dekar mera ve tarım alanı zarar gördü.

13.06.2024 17:01
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Türkiye- Bulgaristan sınır hattında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Türkiye-Bulgaristan sınır hattında yer alan Uzunbayır köyünde meralık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, etrafa yayıldı.

Sınır hattında çıkan yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri dört koldan müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 90 dekar mera ve tarım alanı zarar gördü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü - Son Dakika

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