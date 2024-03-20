Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG'li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ı yakaladı

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında 6 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi. Saray Demirler Mahallesinde B.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar, Çerkezköy Gültepe Mahallesinde M.E.A. isimli şahsın üzerinde ise 6 gram metamfetamin ve aparat ele geçirildi. Çerkezköy Veliköy Mahallesinde M.A. ve Türkmenistan Uyruklu J.A. ve Ş.S isimli şahısların üst aramasında ise 137 adet hap ve toz haline getirilmiş 1 gram hap bulundu. Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkiinde yol kontrolde aranan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.