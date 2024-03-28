Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Solingen'deki yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Solingen'deki yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'nın Solingen kentinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Şen, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Alman makamlarının olayı araştıracağını ve faillerin en ağır cezalarla cezalandırılacağını belirtti.

28.03.2024 19:05  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'nın Solingen kentinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'nın Solingen kentinde geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Şen, yaptığı açıklamada, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Bu mübarek Ramazan ayında kaybettik onları, büyük kayıp, büyük acı, Allah onları cenneti ile mükafatlandırsın ve rahmeti ile muamele etsin. Geride bıraktıklarına da sabır ve başsağlığı diliyorum, metanet ve dayanma gücü diliyorum" dedi.

Yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını ifade eden Şen, "Böyle bir elim hadise, elim olay sadece vücut yarası bırakmıyor aynı zamanda yakınlarını kaybedenler için zihinsel, psikolojik çok ağır bir vaka olduğunu biliyoruz ve acınızı paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti adına, Büyükelçiliğimiz adına taziyelerimizi iletmek için buradayım. Aynı zamanda sizlerle görüşmek ve Başkonsolosumuz ile birlikte sizlerin taleplerini almak için geldik. Bu talepleri Alman makamlarına aktarıp, onların da katkılarını almak üzere buraya geldik. Allah inşallah böyle acıları bir daha vermesin, böyle elim hadiseleri bir daha vermesin" dedi.

"31 yıl önce maalesef Solingen'de meydana gelen olayın bir benzeri mi olduğu henüz açıklığa kavuşmuş değil"

Yangının kundaklama sonucu çıktığını aktaran Şen, "Dün savcılığın yaptığı açıklamaya göre olay bir hata ya da bina içindeki bir arızadan kaynaklanmıyor, yapılan açıklamada olayın bilerek ve isteyerek kasten adam öldürme maksadıyla çıkarılan bir yangın olduğunu, bir kundaklama olayı olduğunu açıkladılar" dedi.

Kundaklamanın husumetten mi yoksa ırkçılık kaynaklı olup olmadığının henüz net olmadığını belirten Şen, olayın 31 yıl önceki Solingen Faciası'nı hatırlattığını aktardı. Şen, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki temsilcileri olarak bu konunun takibini yapacağız. Bu konuda açılmış soruşturmanın her yönde ilerlemesi için yani olayın hangi saikle yapıldığının bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması, bunun faillerinin varsa yardım ve yataklık edenlerin de en ağır cezalarla cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Ben Alman devlet makamlarının bunu istediğine de eminim. Aynı şekilde onların da ciddiyetle çalışacağından eminim. Bizler de onlara elimizden gelen katkıyı yapacağız, takip edeceğiz, aldığımız bilgileri sizlere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Wuppertal Savcılığa tarafından yapılan açıklamada, yangının kundaklama sonucu olduğu ifade edilmiş, yangının yanıcı madde dökülerek çıkartıldığı aktarılmıştı. Yangında aynı aileden İsmail Zhilov (29), Kıymet (28), Gizem (5) ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmişti. Yangın, akıllara 1993'te 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Solingen Faciası'nı getirmişti. - SOLINGEN

Kaynak: İHA

Ahmet Başar Şen, Bulgaristan, Solingen, Türkiye, Almanya, Berlin, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Solingen'deki yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:59 YSK’dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı YSK'dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 20:31:27. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Solingen'deki yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement