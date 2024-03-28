Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Solingen'deki yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu

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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'nın Solingen kentinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'nın Solingen kentinde geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Şen, yaptığı açıklamada, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Bu mübarek Ramazan ayında kaybettik onları, büyük kayıp, büyük acı, Allah onları cenneti ile mükafatlandırsın ve rahmeti ile muamele etsin. Geride bıraktıklarına da sabır ve başsağlığı diliyorum, metanet ve dayanma gücü diliyorum" dedi.

Yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını ifade eden Şen, "Böyle bir elim hadise, elim olay sadece vücut yarası bırakmıyor aynı zamanda yakınlarını kaybedenler için zihinsel, psikolojik çok ağır bir vaka olduğunu biliyoruz ve acınızı paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti adına, Büyükelçiliğimiz adına taziyelerimizi iletmek için buradayım. Aynı zamanda sizlerle görüşmek ve Başkonsolosumuz ile birlikte sizlerin taleplerini almak için geldik. Bu talepleri Alman makamlarına aktarıp, onların da katkılarını almak üzere buraya geldik. Allah inşallah böyle acıları bir daha vermesin, böyle elim hadiseleri bir daha vermesin" dedi.

"31 yıl önce maalesef Solingen'de meydana gelen olayın bir benzeri mi olduğu henüz açıklığa kavuşmuş değil"

Yangının kundaklama sonucu çıktığını aktaran Şen, "Dün savcılığın yaptığı açıklamaya göre olay bir hata ya da bina içindeki bir arızadan kaynaklanmıyor, yapılan açıklamada olayın bilerek ve isteyerek kasten adam öldürme maksadıyla çıkarılan bir yangın olduğunu, bir kundaklama olayı olduğunu açıkladılar" dedi.

Kundaklamanın husumetten mi yoksa ırkçılık kaynaklı olup olmadığının henüz net olmadığını belirten Şen, olayın 31 yıl önceki Solingen Faciası'nı hatırlattığını aktardı. Şen, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki temsilcileri olarak bu konunun takibini yapacağız. Bu konuda açılmış soruşturmanın her yönde ilerlemesi için yani olayın hangi saikle yapıldığının bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması, bunun faillerinin varsa yardım ve yataklık edenlerin de en ağır cezalarla cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Ben Alman devlet makamlarının bunu istediğine de eminim. Aynı şekilde onların da ciddiyetle çalışacağından eminim. Bizler de onlara elimizden gelen katkıyı yapacağız, takip edeceğiz, aldığımız bilgileri sizlere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Wuppertal Savcılığa tarafından yapılan açıklamada, yangının kundaklama sonucu olduğu ifade edilmiş, yangının yanıcı madde dökülerek çıkartıldığı aktarılmıştı. Yangında aynı aileden İsmail Zhilov (29), Kıymet (28), Gizem (5) ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmişti. Yangın, akıllara 1993'te 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Solingen Faciası'nı getirmişti. - SOLINGEN