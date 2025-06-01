Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler - Son Dakika
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Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

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Türkiye\'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
01.06.2025 19:24
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Türkiye\'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
Haber Videosu

Türkiye'ye tatile gelen Malik SD Khan isimli Hint Youtuber, Türk kadınlara Hintçe hakaret edip cinsel içerikli ifadeler kullandı. Tepkilerin ardından hesaplarını kapatan Khan, İstanbul'da gözaltına alındı.

Türkiye'yi ziyaret eden vekendisini "Malik Swashbuckler" olarak tanıtan Hint YouTuber Malik SD Khan, skandal imza attı. İstanbul'u gezen Khan, Youtube kanalında yayınladığı videolarda Türk kadınlara Hintçe ağır hakaretlerde bulundu.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETTİ

Youtube kanalında "Türkiye'de bir Hint" başlığıyla paylaştığı videolarda, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda dolaşırken Türk kadınlara cinsel içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Hintçe bilen Türk sosyal medya kullanıcıları, Khan'ın skandal paylaşımlarını ifşa etti. Khan'ın bir Türk kadın rehber yanındayken Hintçe olarak "Sizce bu kadına gece tecavüz etmeli miyim?" şeklinde çirkin bir ifade kullandığı da belirlendi.

HİNT YOUTUBER İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin ardından Khan, Youtube ve Instagram hesaplarını kapattı. Hint Youtuber daha sonra İstanbul'da gözaltına alındı.

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ömer Özen:
    ülkeye gelen her yabancı kendi ülkesınde yapamadiğını burda o kadar rahat rahat yapıyor demek ki 817 18 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Adam Hint vatandaşı, yanlız ismine bakarsanız müslüman olduğu kesin, 23 63
    Recep dönmez:
    özgur bir ulke degiliz ya ondan kaynaklaniyor bence 30 9
  • Ömer Bilgin:
    deport edin tutmayın 568 10 Yanıtla
    enteresan:
    deport kurtuluş olur, biraz keyif almak lazim 61 2
    1931:
    skip etsinler (!) 51 0
    082912aB:
    yok be ne deportu..az bi kalsın hele..soktumu keli 46 1
  • Mevlüt Sarioğlu:
    ŞİMDİ BU GERİ ZEKALIYI GECE MAPUSTAKİLERE VERİCEN 543 5 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    m. keli yanındaki de mal gibi sırıtıyor anlamıyor ne sırıtıyorsun ddenyo 382 3 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    Kapalıçarşı'da kactane türk kadına denk geldinki orda ki kadınların çoğu turist 177 19 Yanıtla
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