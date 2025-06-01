Türkiye'yi ziyaret eden vekendisini "Malik Swashbuckler" olarak tanıtan Hint YouTuber Malik SD Khan, skandal imza attı. İstanbul'u gezen Khan, Youtube kanalında yayınladığı videolarda Türk kadınlara Hintçe ağır hakaretlerde bulundu.
Youtube kanalında "Türkiye'de bir Hint" başlığıyla paylaştığı videolarda, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda dolaşırken Türk kadınlara cinsel içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Hintçe bilen Türk sosyal medya kullanıcıları, Khan'ın skandal paylaşımlarını ifşa etti. Khan'ın bir Türk kadın rehber yanındayken Hintçe olarak "Sizce bu kadına gece tecavüz etmeli miyim?" şeklinde çirkin bir ifade kullandığı da belirlendi.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin ardından Khan, Youtube ve Instagram hesaplarını kapattı. Hint Youtuber daha sonra İstanbul'da gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler - Son Dakika
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