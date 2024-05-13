Türkiye'ye uyuşturucu sokarken yakalanan sürücüler tutuklandı - Son Dakika
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Türkiye'ye uyuşturucu sokarken yakalanan sürücüler tutuklandı

Edirne polisinin şok operasyonlarıyla Türkiye'ye uyuşturucu sokmak üzereyken yakalanan 2 sürücü tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve gümrük ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 tır aracında yapılan aramalarda toplamda 2.228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar, uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevine gönderildi.

13.05.2024 20:43
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Türkiye'ye uyuşturucu sokarken yakalanan sürücüler tutuklandı

EDİRNE - Tırlara gizledikleri uyuşturucuları Türkiye'ye sokmak üzereyken Edirne polisinin şok operasyonlarıyla gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlükleri ekipleri, uluslararası uyusturucu madde ticaretini engellemeye yönelik koordineli çalışmalar çerçevesinde iki farklı operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'ndan ülkemize girmekte olan 2 tır aracı durdurularak arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda K.M.Y isimli şahıs 828 gram gelen Skunk uyuşturucu maddesi ile, H.E. isimli şahıs ise 1.400 gram gelen Kokain uyuşturucu maddesi ile yakalandı.

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şahıs

işlemleri akabinde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'ye uyuşturucu sokarken yakalanan sürücüler tutuklandı - Son Dakika

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