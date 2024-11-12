Tutuklanan İbrahim Yılmaz, para verdiği kadını rencide ettiği görüntüyle akıllarda kaldı - Son Dakika
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3.Sayfa

Tutuklanan İbrahim Yılmaz, para verdiği kadını rencide ettiği görüntüyle akıllarda kaldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderine İbrahim Yılmaz'ın kırmızı ışıkta su satan bir kadını yardım etme bahanesiyle kayda alıp rencide ettiği görüntüler yeniden gündem oldu.

12.11.2024 10:27
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Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerinde aralarında olduğu kişilerle birlikte yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O GÖRÜNTÜLERİ HALA AKILLARDA

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İbrahim Yılmaz'ın kırmızı ışıkta su satan bir kadını rencide ettiği görüntüler yeniden gündem oldu. Görüntülerde Yılmaz, aldığı su karşılığında para verdiği kadını kayda almış ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler o dönem de büyük tepki çekmişti.

Tutuklanan İbrahim Yılmaz, para verdiği kadını rencide ettiği görüntüyle akıllarda kaldı

İbrahim Yılmaz, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tutuklanan İbrahim Yılmaz, para verdiği kadını rencide ettiği görüntüyle akıllarda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Turan:
    Takipçi kazanmak için Yalandan insanlara para dağıtıyor sözde bizim saftiriklerde hemen kanıyor 37 3 Yanıtla
  • Ferhat Baran:
    Geç kalındı insan değil bunlar 30 3 Yanıtla
  • Nail Yörüt:
    kağıthane'den tanıyorum İbrahim Yılmaz düzgün bir insandır her söylenene inanmayın arkadaşlar 7 19 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken:
    İnsanlar takipçi kazanmak için neler yapacak daha takıpcı sayısını gızlesinler izlenme begenme gizlesinler bak basıl duzelıyor sosyal medya 20 4 Yanıtla
  • Nail Yörüt:
    arkadaşlar İbrahim yılmaz'ı çok iyi tanıyorum bizim mahallemizin çocuğu gösterilmek istendiği gibi bir çocuk değil çok düzgün bir arkadaştır günahını almayın 6 12 Yanıtla
  • Selim:
    neyi rencide ediyor kardesim alakası bile yok 7 6 Yanıtla
  • Cht Unr:
    İbo yılmaz bizim soride çalışıyordu deli İbo diye lakabı kaldı iyiydi 5 4 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Fenomen olmak için yapılan toynaksızlığa bak. 8 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    birde Emirhan özhan var odamı aynı yolun yolcusu herhalde 3 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ünlü olunca mallaştı ve boş işler yapmaya başladı. her ünlü gibi ne oldum delisi oldu normal bir vaka. 2 0 Yanıtla
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