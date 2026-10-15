Tutuklu sanık İmamoğlu, davada Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istedi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. İmamoğlu, duruşmada CHP İstanbul il binasının satın alınması hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 35. gününde iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu savunmasında, dün İstanbul genelinde yaşanan yağış sonrası oluşan sel hakkında konuşarak "Yaşanan yağmur ve sel olaylarında elektriğe kapılarak hayatını kaybeden iki genç evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yine sabah izlediğim kadarıyla su baskını esnasında düşüp, başını sert bir yere çarparak hayatını kaybeden genç kardeşimize de yine Allah'tan rahmet diliyorum. 15.5 milyon ve 16 milyona yaklaşan nüfusuyla bir İstanbul. Temel mesele, yağmurun yere düştüğü kilogramı veya altyapıyla tek başına izah edilemez. Temel mesele, esasen bir yerleşimle ilgili nüfus planlamasıyla, kentleşmeyle ilgili izah edilebilir. Derelerin, dere yataklarının, su havzalarının yapılaşması büyük bir sorundur" dedi.

İmamoğlu savunmasının devamında "Bu dosyanın içinde kaybolmayacağım, bu dosyanın üzerinden geçeceğim. Her hukuksuzluğun üstünde bir an duracağım, gösterip yoluma devam edeceğim. Babam sanık yapıldı, oğlum sanık yapıldı, eşimin ağabeyi sanık yapıldı" dedi.

Savunmasında, CHP İstanbul il binasının satın alınması hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak dinlenmesini de talep eden İmamoğlu "Benim gözümün önünde, o dönemin genel başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu'na buranın nasıl alınacağı anlatıldı. O da biliyor her şeyi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu madde ile ilgili buraya tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum. Ayıptır. Sanki o il binası gökten zembille indi. İki kelime edecek edemiyor" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun savunması ile devam edilmek üzere öğle arası verildi.