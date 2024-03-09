Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası - Son Dakika
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Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası

Tuzla\'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası

Tuzla Akfırat'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde lüks bir araç sürücüsü 318 km hıza ulaşarak makas attı. Sürücü, sosyal medyada o tehlikeli anları paylaştı. Şahsa, makas atmak, hız limitini aşmak ve trafik kurallarına uymamak gibi suçlardan toplam 14 bin 258 TL para cezası kesildi.

09.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan ve o tehlikeli anları sosyal medyada yayınlayan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası kesildi.

Tuzla Akfırat'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde lüks bir araç sürücüsü 318 km hıza ulaşarak makas attı. Trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada yayınlayan sürücünün, C.S.Ç isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Şahsa yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince makas atmak maddesinden 6 bin 439 TL, belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439 TL, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden 690'ar TL olmak üzere toplam 14 bin 258 TL para cezası uygulandı.

Şüpheli C.S.Ç'nin, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası - Son Dakika
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