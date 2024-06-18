Tuzla'daki fabrika yangını 6 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Tuzla'daki fabrika yangını 6 saatte söndürüldü

Tuzla'da otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada çıkan yangın, 6 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü. Yangın, depoda başladı ve kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Alevler çevredeki diğer fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Helikopter ile de havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

18.06.2024 18:40
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Tuzla'daki fabrika yangını 6 saatte söndürüldü

İSTANBUL - Tuzla'da otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangın, 6 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikanın depo kısmında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Depoda çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Alevler çevredeki 2 fabrikaya ve ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. 56 araç ve 156 personelin müdahale ettiği helikopter ile havadan da müdahale edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 30 dönüm üzerinde bulunan fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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