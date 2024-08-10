U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı yerde sürüklendi: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı yerde sürüklendi: O anlar kamerada

Geniş Video İzle

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosikletli sürüklenerek otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

10.08.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'U' dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı yerde sürüklendi: O anlar kamerada

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsünün kaskı yerinden fırladı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosikletli sürüklenerek otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hastane Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 ADA 318 plakalı motosiklet sürücüsü Mensure O., cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak isteyen Gülçin K. idaresindeki 06 BZ 6360 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu esnada kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın Akyazı Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Motosiklet sürücüsünün kaskı yerinden fırladı

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak için manevra yapan otomobile, motosikletin sürüklenerek çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsünün kaskının yerinden fırladığı ve kazayı gören çevredeki vatandaşların bölgeye koştuğu anlar da an be an görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Sakarya, Akyazı, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı yerde sürüklendi: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
12:21 Tekirdağ’da dehşete düşüren olay: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
20:11 Facebook, X ve Instagram’ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler Facebook, X ve Instagram'ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler
20:01 Görüşmeler bile başladı Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha çıktı Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
19:15 Okan Buruk ayrılığı açıkladı Zaha, Premier Lig’e geri dönüyor Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor
18:06 İtalya’dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu İtalya'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu
18:03 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 16:07:08. #1.13#
SON DAKİKA: U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı yerde sürüklendi: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement