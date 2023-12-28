Üç eşini de öldüren sanık: "Ben kadın düşmanı mıyım?"

Manisa'daki korku cinayetlerde karar çıktı

Daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini ütüyle, son dini nikahlı eşini de darp ederek öldüren Necati Akpınar indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Sanık Necati Akpınar:

"Vücudundaki yanıklar banyoda düşüp sıcak suyun altında yanmıştı ama morluklardan haberim yoktu"

En son öldürülen Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız:

"Annem de rahat uyusun, kanı yerde kalmadı"

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde daha önce iki eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edildikten sonra dini nikahlı yaşadığı Mutlu Menekşe'yi öldürmekle yargılanan Necati Akpınar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Suçunu kabul etmeyen sanık Akpınar, "Ben kadın düşmanı mıyım?" dedi.

Geçtiğimiz 31 Aralık 2022 tarihinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşi Mutlu Menekşe'yi öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömen Necati Akpınar için Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre, daha önce 2 eşini öldürdükten sonra cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan ve birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Necati Akpınar, hakkında "Eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı. İddianamede Adli Tıp Kurumunda Mutlu Menekşe'nin cenazesi üzerinde yapılan incelemeye yer verildi. Uzmanlarca yapılan otopsi bulgularında maktulün sırt ve bacak bölgesinde yanıklar, vücudunun muhtelif yerlerinde darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmalar, omur kırığı, yaygın yumuşak doku travması, doku içi kanama, akciğer ve böbrek enfeksiyonu tespit edildi.

Hakim karşısına çıktı

Sanık Necati Akpınar hakkında Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya öldürülen Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız, Necati Akpınar'ın kızı Alev Sevindik, avukatlar ve kadın derneklerinin temsilcileri katıldı. Zanlı Necati Akpınar duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Necati Akpınar, birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi öldürdüğünü kabul etmezken, Menekşe'nin hasta olduğunu öne sürdü. Mutlu Menekşe'nin sürekli hastaneye gittiğini anlatan Necati Akpınar, "Kendisinin sağlık sorunları vardı. Olayın yaşandığı gün 'ben kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Akşamüstü eve geldiğimde aynı bıraktığım gibi buldum. Seslendim, cevap vermedi. Yan yatırdım, yüzü morarmıştı. Kızımı çağırdım, kızım da bana dedi ki 'eski sabıkalısın, sana kimse inanmaz' dedi. Sana inanmazlar, bunu göm dedi. Vücudundaki yanıklar banyoda düşüp sıcak suyun altında yanmıştı. Ama morluklardan haberim yoktu. Kızım suç senin üstüne kalır deyince ne yapacağımı bilemedim. Daha önceden açılmış su çukuru vardı, oraya götürmeye karar verdim. Kızım da bana yardım etti. El arabasıyla götürdüm, çukura koyarken kafası çarptı, boynunun üstüne düştü. Çukura yatırdım, üstünü kapattım. Gittim eve uyudum. Benim bu kadını öldürmek için bir sebebim yok" dedi.

Mutlu Menekşe'nin neden öldüğünü bilmediğini savunan Necati Akpınar, adli tıp raporlarında yer alan eziyet ve darp iddialarına yönelik, "Raporu kabul etmiyorum. Düşmüş, yaralanması bundan olabilir. 2020 yılında koronadan dolayı hapishaneden çıktım. Maddi durumum da iyi, daha bir cezamı bitirmemişken benim başka birini öldürmem için bir sebep yok" diye konuştu.

Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız da zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almasını istedi. Gaye Yıldız, "Annem bana bir kişinin yanında çalışacağını, yemeklerini yapacağını söyledi. 'Sen de gel benimle' dedi. Ben gitmedim ama annem bu adamın yanına gittikten sonra telefonu sürekli kapalıydı. 'Sürekli hastaydı, hastaneye gidiyorduk' diyor ama kayıtlarda sadece Saruhanlı Devlet Hastanesi aciline 3 kez giriş olmuş. Ben anneme bu sürede hiç ulaşamadım. Telefonu da sürekli kapalıydı" dedi.

Gaye Yıldız'ın avukatı Yalçın Arcak ise Necati Akpınar'ın kendisini kurtarmaya yönelik beyan verdiğini savundu. Necati Akpınar'ın telefon kayıtlarını mahkemede okuyan avukat Yalçın Arcak, sanığın Mutlu Menekşe'ye hakaret ettiğini ve aşağılayıcı sözler söylediğini belirtti.

Sanık Akpınar'ın kızı: "Babamdan korkuyorum"

Tanık olarak duruşmaya katılan sanık Necati Akpınar'nı kızı Alev Sevindik, tanıklık yapmaktan korktuğunu söyledi. Duruşma sırasında ayrı bir odada tanıklık eden Alev Sevindik, "Ben gittiğimde babam 'Ben yapmadım' dedi. Ben 'ambulansı arayalım' dedim ama daha önce iki kadını öldürdüğü için 'Bana inanmazlar' dedi. Daha sonra zaten babamı ben ihbar ettim. Kadın zaten bir haftadır yatıyordu, vücudundaki yanıklardan ve morarmalardan dolayı. Vücudunda darp izleri vardı. 'Bunu götüreceğiz, gömeceğiz yardım edeceksin' dedi. Benim için hiç kolay değil. Annemi öldüren kişinin yanında olmak. Ben yanında olmasam kardeşlerime, çocuklarıma bulaşacak. Yanına gelip gitmesem onlara sarabilir" diye konuştu.

Daha sonra savcı davada mütalaasını verdi. Necati Akpınar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

"Ben kadın düşmanı mıyım?

Mütalaanın ardından son savunmasını yapan Necati Akpınar, "Benim yanıma yüzlerce kadın geldi gitti. Niye başımı belaya sokayım, daha cezamı bitirmemişim. Niye öldüreyim, ben kadın düşmanı mıyım? Akıl mantık işi değil öldürmek. Kadını öldürmek için herhangi bir sebebim yok. Benim suçum yok, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Necati Akpınar'ın son sözlerinin ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti tarafından karar açıklandı. Necati Akpınar'a kadına karşı "Eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, iyi hal ve takdir indirimi de uygulanmadı.

Duruşmanın ardından Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız ve avukatı Yalçın Arcak açıklama yaptı. Avukat Yalçın Arcak, "Bugün bir nebze olsun mutluyuz, bir nebze olsun içimize su serpildi. Mutlu Menekşe erkek şiddetine kurban giden bir caninin şiddetine kurban giden Mutlu Menekşe ablamız için bugün adaleti sağladık. Sanık en üst hadden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan çıktık. Sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı ve hiçbir indirim uygulanmadan iyi hal indirimi uygulanmadan mahkeme bu cezayı verdi. Bizleri ve ailemizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, kadınlara, kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyelerine teşekkür ediyoruz. 3 tane kadın öldüren kişi 'Ben kadın düşmanı mıyım?' diye mahkeme heyetine sordu. Otopsi raporu çok açıktı. Mutlu Menekşe işkenceye maruz kalmıştır ve mahkeme heyeti de işkence neticesiyle ölümden ceza verdi. Hiçbir indirim de yapmadı. Bu cani Mutlu Menekşe'yi öldürdükten sonra evinin bahçesine gömüyor ve gömdükten sonra da evin içine girip hiçbir şey olmamış gibi uyuyor. Tüm bunları yapmasına rağmen utanmadan sıkılmadan bize ben kadın düşmanı mıyım diye sordu. Biz de kendisine gerekenleri söyledik. Bu cani hemen hemen tüm kadın cinayetlerinde olduğu gibi kendisini kurtarmaya yönelik beyanlarda bulundu. Bir senaryo yazmış ve bu senaryoya kendisini inandırmış. Diğer dosyalarda olduğu gibi iftiralarda bulundu. 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal'den yararlanmaya çalıştı fakat bunların hiçbirinden yararlanamadı ve en üst hadden ceza aldı" diye konuştu.

"Annemin kanı yerde kalmadı"

Gözyaşlarını tutamayan Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız, "Annemin hakkını benimle birlikte savunanlara teşekkür ediyorum. Adalet yerini buldu, bir nebze olsun içim soğudu. Benim annem bir daha geri gelmeyecek ama bir daha da o adam yüzünden hiçbir kadın ölmeyecek. Annem de rahat uyusun, kanı yerde kalmadı. İlk mahkemede karar çıktı, ona kimse inanmadı" dedi.