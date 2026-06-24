UCM Başsavcısı Khan'ın Görevden Alınması Tavsiye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UCM Başsavcısı Khan'ın Görevden Alınması Tavsiye Edildi

24.06.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Ceza Mahkemesi, cinsel taciz suçlamalarıyla hakkında soruşturma yürütülen Khan'ı görevden almayı önerdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Bürosu, hakkında cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturma yürütülen Başsavcı Karim Khan'ın görevden alınmasını tavsiye etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Bürosu'nun İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturmasına ilişkin kararı basına sızdı. İngiliz haber ajansı Reuters tarafından ulaşılan belgelerde, Büro'nun 56 yaşındaki Başsavcı Khan'ın hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında "görevini ciddi şekilde kötüye kullandığı ve ağır kusurlu davranışta bulunduğu" sonucuna vardığı ve görevden alınmasını tavsiye ettiği görüldü.

Büro, üç dış yargıç tarafından verilen bağlayıcı olmayan tavsiye kararını göz ardı ederek, bunun yerine doğrudan mahkeme tarafından görevlendirilen ve bir yıl süren uzmanlaşmış bir BM soruşturmasının raporuna dayanarak karar verdiğini belirtti. Büro, rapor ile bir karara varmak için yeterli kanıtın olduğu sonucuna ulaştığını ifade etti. İki bağımsız kaynaktan elde edilen 27 sayfalık kararda, delillerin, makul şüphenin ötesini ortaya koyduğu belirtildi. Kararda, Khan ile ofisinde görevli mağdur kadın avukat ile arasındaki ilişkinin Mart 2023'te başladığı, zamanla ilerlediği ve mevcut güç dengesizliği nedeniyle böyle bir ilişkinin hiçbir şekilde uygun kabul edilemeyeceği belirtildi. Kararda ayrıca, BM raporuna değinilerek, Khan'ın davranışlarının zaman içinde daha da çizgiyi aştığı ve makam odasında, özel konutunda ve görev için çıkılan seyahatler sırasında rızaya dayanmayan cinsel temaslarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

"Karar hukuka aykırı"

İngiliz hukukçu Khan, hakkındaki suçlamaları defalarca reddetti. Khan'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Karar hukuka aykırı, usul açısından adil değil ve delillerle desteklenmiyor" ifadelerini kullanarak, eldeki delillerin iddiaları "makul şüphenin ötesinde" kanıtlamak için yetersiz olduğunu aktardı.

Karar oylaması 24 Temmuz'da

UCM'nin 125 üyeli Taraf Devletler Meclisi, 24 Temmuz'da ABD'nin New York kentinde Khan hakkında oylama yapacak ve soruşturmayı karara bağlayacak. Oylamanın nasıl sonuçlanacağı ise henüz bilinmiyor. Khan, görevden alınması için 125 üye devletten en az 63'ünün lehte oy kullanması gerekiyor. Khan, soruşturma devam ederken, UCM tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İngiltere'den Khan'a geçici uzaklaştırma cezası

İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), geçtiğimiz günlerde Khan hakkında cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturma nedeniyle geçici uzaklaştırma cezası verdiğini açıklamış, kararın önümüzdeki 4 hafta içinde Geçici Uzaklaştırma Kurulu tarafından bir duruşmada değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirleri yürürlükte kalacak

Khan hakkındaki soruşturma, ABD'nin UCM'nin ABD ve İsrail'e yönelik soruşturmaları nedeniyle mahkemeye yaptırım uyguladığı bir dönemde başlatıldı. ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirleri ile Afganistan'daki ABD askerlerine ilişkin geçmiş soruşturmaları gerekçe göstererek Khan'ın da aralarında bulunduğu 11 UCM yargıcı ve savcısına yaptırım uygulamıştı.

Khan görevden alınsa bile, UCM yargıçları tarafından onaylanan mevcut tutuklama emirlerinin yürürlükte kalacağı belirtildi. - LAHEY

Kaynak: İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları, Başsavcı, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa UCM Başsavcısı Khan'ın Görevden Alınması Tavsiye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 17:55:35. #7.12#
SON DAKİKA: UCM Başsavcısı Khan'ın Görevden Alınması Tavsiye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.