UCM Başsavcısı Khan'ın Görevden Alınması Tavsiye Edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Bürosu, hakkında cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturma yürütülen Başsavcı Karim Khan'ın görevden alınmasını tavsiye etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Bürosu'nun İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturmasına ilişkin kararı basına sızdı. İngiliz haber ajansı Reuters tarafından ulaşılan belgelerde, Büro'nun 56 yaşındaki Başsavcı Khan'ın hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında "görevini ciddi şekilde kötüye kullandığı ve ağır kusurlu davranışta bulunduğu" sonucuna vardığı ve görevden alınmasını tavsiye ettiği görüldü.

Büro, üç dış yargıç tarafından verilen bağlayıcı olmayan tavsiye kararını göz ardı ederek, bunun yerine doğrudan mahkeme tarafından görevlendirilen ve bir yıl süren uzmanlaşmış bir BM soruşturmasının raporuna dayanarak karar verdiğini belirtti. Büro, rapor ile bir karara varmak için yeterli kanıtın olduğu sonucuna ulaştığını ifade etti. İki bağımsız kaynaktan elde edilen 27 sayfalık kararda, delillerin, makul şüphenin ötesini ortaya koyduğu belirtildi. Kararda, Khan ile ofisinde görevli mağdur kadın avukat ile arasındaki ilişkinin Mart 2023'te başladığı, zamanla ilerlediği ve mevcut güç dengesizliği nedeniyle böyle bir ilişkinin hiçbir şekilde uygun kabul edilemeyeceği belirtildi. Kararda ayrıca, BM raporuna değinilerek, Khan'ın davranışlarının zaman içinde daha da çizgiyi aştığı ve makam odasında, özel konutunda ve görev için çıkılan seyahatler sırasında rızaya dayanmayan cinsel temaslarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

"Karar hukuka aykırı"

İngiliz hukukçu Khan, hakkındaki suçlamaları defalarca reddetti. Khan'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Karar hukuka aykırı, usul açısından adil değil ve delillerle desteklenmiyor" ifadelerini kullanarak, eldeki delillerin iddiaları "makul şüphenin ötesinde" kanıtlamak için yetersiz olduğunu aktardı.

Karar oylaması 24 Temmuz'da

UCM'nin 125 üyeli Taraf Devletler Meclisi, 24 Temmuz'da ABD'nin New York kentinde Khan hakkında oylama yapacak ve soruşturmayı karara bağlayacak. Oylamanın nasıl sonuçlanacağı ise henüz bilinmiyor. Khan, görevden alınması için 125 üye devletten en az 63'ünün lehte oy kullanması gerekiyor. Khan, soruşturma devam ederken, UCM tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İngiltere'den Khan'a geçici uzaklaştırma cezası

İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), geçtiğimiz günlerde Khan hakkında cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturma nedeniyle geçici uzaklaştırma cezası verdiğini açıklamış, kararın önümüzdeki 4 hafta içinde Geçici Uzaklaştırma Kurulu tarafından bir duruşmada değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirleri yürürlükte kalacak

Khan hakkındaki soruşturma, ABD'nin UCM'nin ABD ve İsrail'e yönelik soruşturmaları nedeniyle mahkemeye yaptırım uyguladığı bir dönemde başlatıldı. ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirleri ile Afganistan'daki ABD askerlerine ilişkin geçmiş soruşturmaları gerekçe göstererek Khan'ın da aralarında bulunduğu 11 UCM yargıcı ve savcısına yaptırım uygulamıştı.

Khan görevden alınsa bile, UCM yargıçları tarafından onaylanan mevcut tutuklama emirlerinin yürürlükte kalacağı belirtildi. - LAHEY