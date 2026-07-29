Uçurumdan Kurtarılan Vatandaş

Hatay'da uçurumdan aşağı inen bir vatandaş, geri çıkamayınca ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarıldı.

Defne ilçesi Seyir Tepesi'nde uçurumdan aşağı inen vatandaş, geri çıkamayınca ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, yürütülen koordineli çalışma sonucunda vatandaşa ulaştı. Titizlikle gerçekleştirilen kurtarma çalışmasının ardından vatandaş bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarılarak sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla ilgili ekiplere teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için özellikle sarp ve tehlikeli bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.